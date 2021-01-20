وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة .

وقال وزير الرياضة إنه تم تدريب عدد ١٩ ألف فتاة في محافظتي قنا وأسيوط وجار تنفيذ البرنامج في ٦ محافظات أخرى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية".





وأضاف صبحي أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.



