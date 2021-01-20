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رياضة

وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.
 
وقال وزير الرياضة إنه تم تدريب عدد ١٩ ألف فتاة في محافظتي قنا وأسيوط وجار تنفيذ البرنامج في ٦ محافظات أخرى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية".

وأضاف صبحي أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة  تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
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