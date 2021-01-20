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أخبار العالم

نتائج مبشرة.. لقاح فايزر- بيونتك فعال ضد سلالة كورونا المتحورة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:32 م
لقاح فايزر- بيونتك
لقاح فايزر- بيونتك فعال ضد سلالة كورونا المتحورة
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قسم الخارجي
أظهرت نتائج فحوص مختبرية، اليوم الأربعاء، أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا فايزر وبيونتك فعال في الوقاية من سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيقي لقاح فايزر-بيونتك على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم. وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة فايزر الأميريكية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت فايزر إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يُسمى إن501واي، والذي رُصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا، وصلت إلى 60 دولة على الأقل، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أفادت المنظمة بأن النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا وصلت 20 بلدًا حول العالم.

ودعت الصحة العالمية إلى التوسع في دراسة التسلسل الجيني، ومشاركة البيانات، كما طالبت بتعاون علمي أكبر للتعامل مع الأمور غير المعروفة عن تلك الطفرات.
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