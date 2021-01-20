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أيسم صلاح: حملة 100 مليون صحة تشمل 12 مبادرة طبية متخصصة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:37 م
مستشار وزير الصحة
مستشار وزير الصحة
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ريهام فيكتور
قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزارة الصحة والإسكان، إن حملة 100 مليون صحة تشمل تحتها عدة مبادرات قد تصل إلى 12 مبادرة متخصصة . ، وبعض منهم انتهى والبعض الاخر برنامج مستمر.

وأضاف أيسم صلاح الدين ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن مبادرة الرئيس للقضاء  على فيروس سى والامراض المزمنة كانت البداية لتكوين أكبر قاعدة بيانات فى تاريخ وزارة الصحة عن المواطنين المصريين عن صحتهم .

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس ساعدة على الكشف عن أكثر من 50  مليون مواطن ، إضافة إلى معرفة العديد من البيانات الخاصة بكل مريض سكر أو ضغط أو سمنة بالاسم والرقم القومى والعنوان وغيرها.

وتابع أن  تحليل هذه البيانات ساهم بشكل كبير لتعديل استراتيجية وزارة الصحة  فى التعامل مع الامراض تبعًا للمناطق الجغرافيا على الأرض، منوهًا إلى أن الوصول للخدمة الصحية فى محافظة الغربية  جيد جدًا بدليل أنهم مدركين انهم مرضى السكر وعلى الرغم من ذلك قياس السكر عالى.
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