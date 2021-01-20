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فن

جمال سليمان يواصل تصوير مشاهده في مسلسل الطاووس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الطاووس" حيث انتهى بالفعل من تصوير عدد من المشاهد التي جمعته بالفنانة سهر الصايغ وعدد أخر من النجوم في المريوطية.

ومن المقرر استكمال التصوير في أكثر من لوكيشن مختلف خلال الأيام المقبلة استعدادا لعرض المسلسل في رمضان 2021.

وتدور أحداث مسلسل "الطاووس" في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق.

يذكر أن آخر أعمال جمال سليمان الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي قدمه مع درة وسامر المصري وباسم ياخور، والجزء الثاني من مسلسل "افراح إبليس" صابرين وأحمد صفوت ومنى عبد الغني.
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