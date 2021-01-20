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برلمان

البياضي لوزير التعليم: "اشتغلت على كل أعمدة المنظومة وتركت أهم ركن وهو المعلم"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:20 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح

علّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب  على بيان وزير التربية و التعليم في الجلسة العامة قائلًا: السيد الوزير طوّر الاجهزة و المكان و ترك تطوير الانسان! و تساءل هل يعقل ان العمالة الموقتة لمدة ١٠ سنوات لم يتم تثبيتهم؟! هل يُعقل ان المعلم في ٢٠٢٠ يتقاضي مرتب على اساسى ٢٠١٤ و عندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على ٢٠٢٠؟!

و وجّه البياضي عدة اسئلة للوزير :ما مدى توافر عمال الخدمات و النظافة ؟ و ماذا فعل السيد الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها ان تقوم باعمال النظافة !

و تساءل البياضي عن خطة الوزارة مع الحكومة  لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة ١٩ للدستور و اعادة هيكلة الوظائف اذ ان نسبة الانفاق في ٢٠١٥ كانت ٣٩٪؜ اجور وظائف ادارية أي ان ما يقرب  من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟!

و اختتم البياضي قائلا: يجب أن نرى التعليم و المعلمين في أولويات اهتمام و إنفاق الحكومة و الوزارة .
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