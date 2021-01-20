البياضي لوزير التعليم: "اشتغلت على كل أعمدة المنظومة وتركت أهم ركن وهو المعلم"





علّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب على بيان وزير التربية و التعليم في الجلسة العامة قائلًا: السيد الوزير طوّر الاجهزة و المكان و ترك تطوير الانسان! و تساءل هل يعقل ان العمالة الموقتة لمدة ١٠ سنوات لم يتم تثبيتهم؟! هل يُعقل ان المعلم في ٢٠٢٠ يتقاضي مرتب على اساسى ٢٠١٤ و عندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على ٢٠٢٠؟!





و وجّه البياضي عدة اسئلة للوزير : ما مدى توافر عمال الخدمات و النظافة ؟ و ماذا فعل السيد الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها ان تقوم باعمال النظافة !





و تساءل البياضي عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة ١٩ للدستور و اعادة هيكلة الوظائف اذ ان نسبة الانفاق في ٢٠١٥ كانت ٣٩٪؜ اجور وظائف ادارية أي ان ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟!





و اختتم البياضي قائلا: يجب أن نرى التعليم و المعلمين في أولويات اهتمام و إنفاق الحكومة و الوزارة .