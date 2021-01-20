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استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا| شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:40 م
إستعدادات واشنطن
إستعدادات واشنطن
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل استعدادات مراسم تنصيب جون بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وساعات قليلة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجل سياسي ديمقراطي مخضرم، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

 وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

ولد چو بايدن في بنسلفانيا يوم 20 من شهر نوفمبر عام 1942 اي يبلغ عمره 78 عام حيث درس في أكاديمية أريشمير،جامعة سيراكوس للقانون،جامعة نيوارك

وبأدائه اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا "جون روبرتس"، تبدأ أمريكا صفحة جديدة مع "جو بايدن" الرئيس السادس والأربعين، وتطوي صفحة رئاسة دونالد ترامب ، بكل ما حدث بها من مشكلات حتى اللحظة الأخيرة.

ويبدو أنها ستكون صفحة جديدة من حيث القضايا والسياسات والتوجهات التي سوف تنتهجها الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن، صاحب الخبرة السياسية الطويلة، سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد الممارسات السياسية الخارجية.

وبحسب التقارير الأمريكية، يبدأ بايدن مباشرة مهامه الرئاسية اليوم، بتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية، تهدف إلى العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه في البيت الأبيض، وتتعلق بالهجرة وتغير المناخ ومكافحة فيروس "كورونا".

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