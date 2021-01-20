شاهد.. مصرية تعيش في اليابان تروج لسياحة الوطن عبر منصة إلكترونية

قالت ميج تشان، مؤسسة منصة " كوكب اليابان"، إن السبب الرئيسى من قيامها بعمل منصة اليوتيوب لكوكب اليابان ، هو حبها فى خلق حلقة وصل بينها وبين اللغة العربية والمصريين، إضافة إلى نشر الثقافة اليابانية .

وأضافت ميج تشان ، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن أسماء المصريين طويل جدا ،ولكن اليابانين يمتلكون اسم الشص ولقب العيلة فقط ، وبالتالى فأسمها المصرى الطويل كان متعب فى إدخاله مع أى بيانات ببعض الاجراءات القانونية هناك ، لذلك اختارت اسم " ميج " وهو اصله انجليزى يعنى الجوهرة .





واشارت مؤسسة منصة " كوكب اليابان " ، إلى أنها تخرجت من جامعة بمصر كلية الهندسة المعمارية ، وعملت بها فترة ولكنها لم تشغر بشغف فى هذا المجال وبدأت العمل فى الجرافيك اكثر و دراسة مجال تحبه .





وتابعت أنها كانت تتمنى نشر الثقافة المصرية باليابان والترويج للسياحة المصرية باليابان بشكل اكبر ، ولكنها لم تكن تمتلك الخبرة الكافية لعمل ذلك ، ولكن الان بدأت فى عمل منصة خاصة باليابان لكشف ثقافة مصر .





وأكدت أن هناك اختلافات طقسية بين مصر واليابان ، وغيرها من الطباع والثقافات والعادات ، منوهه إلى أن اليابانيين يحبون تجربة مأكولات مصر الشعبية وأهل مصر ، كما أنها شاركت فى حملة مصر تزور اليابان .