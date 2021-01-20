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توك شو

شاهد.. مصرية تعيش في اليابان تروج لسياحة الوطن عبر منصة إلكترونية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:09 م
كوكب اليابان
كوكب اليابان
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ريهام فيكتور
قالت ميج تشان، مؤسسة منصة " كوكب اليابان"، إن السبب الرئيسى من قيامها بعمل منصة اليوتيوب لكوكب اليابان ، هو حبها فى خلق حلقة وصل بينها وبين اللغة العربية والمصريين، إضافة إلى نشر الثقافة اليابانية .
وأضافت ميج تشان ، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن أسماء المصريين طويل جدا ،ولكن اليابانين يمتلكون اسم الشص ولقب العيلة فقط ، وبالتالى فأسمها المصرى الطويل كان متعب فى إدخاله مع أى بيانات ببعض الاجراءات القانونية هناك ، لذلك اختارت اسم " ميج " وهو اصله انجليزى يعنى الجوهرة .

واشارت مؤسسة منصة " كوكب اليابان " ، إلى أنها  تخرجت من جامعة بمصر كلية الهندسة المعمارية ، وعملت بها فترة ولكنها لم تشغر بشغف فى هذا المجال وبدأت العمل فى الجرافيك اكثر و دراسة مجال تحبه .

وتابعت أنها كانت تتمنى نشر الثقافة المصرية باليابان والترويج للسياحة المصرية باليابان بشكل اكبر ، ولكنها لم تكن تمتلك الخبرة الكافية لعمل ذلك ، ولكن الان بدأت فى عمل منصة خاصة باليابان لكشف ثقافة مصر .

وأكدت أن هناك اختلافات طقسية بين مصر واليابان ، وغيرها من الطباع والثقافات والعادات ، منوهه إلى أن اليابانيين يحبون تجربة مأكولات مصر الشعبية وأهل مصر ، كما أنها شاركت فى حملة مصر تزور اليابان .
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