جدول مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لليد مصر 2021

أعلن موقع بطولة العالم لليد مصر 2021، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري؛ أنه تم تأكيد موعد مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس بعد ختام مباريات الدور التمهيدي من بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27 والمقامة في مصر.









الأربعاء 20 يناير

الدور الرئيسي - المجموعة الثالثة (صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر)





4:30 سويسر ضد أيسلندا





7:00 فرنسا ضد الجزائر





9:30 البرتغال ضد النرويج





الدور الرئيسي - المجموعة الرابعة (صالة استاد القاهرة)





4:30 مقدونيا الشمالية ضد سلوفينيا





7:00 الاتحاد الروسي ضد مصر





9:30 السويد ضد بيلاروسيا









الخميس 21 يناير





الدور الرئيسي - المجموعة الأولى (العاصمة الإدارية)





4:30 أوروجواي ضد بولندا





7:00 المجر ضد البرازيل





9:30 إسبانيا ضد ألمانيا





الدور الرئيسي - المجموعة الثانية (صالة القاهرة)





4:30 اليابان ضد الأرجنتين





7:00 كرواتيا ضد البحرين





9:30 الدنمارك ضد قطر









الجمعة 22 يناير





الدور الرئيسي - المجموعة الثالثة





4:30 سويسر ضد البرتغال





7:00 إيسلندا ضد فرنسا





9:30 النرويج ضد الجزائر





الدور الرئيسي - المجموعة الرابعة





4:30 مقدونيا الشمالية ضد الاتحاد الروسي





7:00 مصر ضد بيلاروسيا





9:30 سلوفينيا ضد السويد









السبت 23 يناير





الدور الرئيسي - المجموعة الأولى





4:30 أوروجواي ضد إسبانيا





7:00 بولندا ضد المجر





9:30 ألمانيا ضد البرازيل





الدور الرئيسي - المجموعة الثانية





4:30 قطر ضد البحرين





7:00 الأرجنتين ضد كرواتيا





9:30 اليابان ضد الدنمارك









الأحد 24 يناير





الدور الرئيسي - المجموعة الثالثة





4:30 الجزائر ضد سويسرا





7:00 إيسلندا ضد النرويج





9:30 البرتغال ضد فرنسا





الدور الرئيسي - المجموعة الرابعة





4:30 بيلاروسيا ضد مقدونيا





7:00 سلوفينيا ضد مصر





9:30 الاتحاد الروسي ضد السويد









الإثنين 25 يناير





الدور الرئيسي - المجموعة الأولى





4:30 البرازيل ضد أوروجواي





7:00 إسبانيا ضد المجر





9:30 بولندا ضد ألمانيا





الدور الرئيسي - المجموعة الثانية





4:30 البحرين ضد اليابان





7:00 الأرجنتين ضد قطر





9:30 الدنمارك ضد كرواتيا









منافسات كأس الرئيس (المراكز من 25 إلى 32)





الأربعاء 20 يناير





4:30 تشيلي ضد كوريا الجنوبية





7:00 النمسا ضد المغرب









الخميس 21 يناير





7:00 أنجولا ضد الكونغو الديمقراطية









الجمعة 22 يناير





4:30 المغرب ضد كوريا الجنوبية





7:00 النمسا ضد تشيلي









السبت 23 يناير





7:00 تونس ضد الكونغو الديمقراطية









الأحد 24 يناير





4:30 المغرب ضد تشيلي





7:00 كوريا الجنوبية ضد النمسا









الاثنين 25 يناير

7:00 تونس ضد أنجولا









يذكر أنه تم إلغاء مباريات كاب فيردي بسبب انسحابها نتيجة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الفريق وعدم استكمال قائمة 10 لاعبين على الأقل.