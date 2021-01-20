محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

أدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة للشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وأحد كبار القراء فى مصر والعالمين العربى والاسلامى ، في وفاة المغفور لها والدته ، وذلك بمسقط رأسه بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.





قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء و الصبر والسلوان .

أقرأ أيضا:

تشييع جثمان والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بمقابر الأسرة بالشرقية





رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوي السكرتير العام و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وعلي جانب أخر فقد قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة إقامة سرادق عزاء بفناء مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.

كان رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض علي محافظ الشرقية تُفيد بقيام العامل النوبتجي ويدعي "م م أ "بمدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بالسماح لبعض الأهالي باستخدام فناء المدرسة لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه فور إخطاره من مدير إدارة الامن بالمديرية تم على الفور إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية للمدرسة للوقوف علي صحة الواقعة وتبين أن المدرسة تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية ومدرجه ضمن خطة الهيئة لهذا العام وقامت الهيئة بإزالة المبنى وجميع مرافقه كاملًا وأصبح المبني عبارة عن فناء محاط بسور خارجي وقام العامل النوبتجي بالسماح للأهالي بإقامة العزاء بالفناء وتم فض سرادق العزاء بفناء المدرسة وإخراج المواطنين بالتنسيق بين رئيس المدينة ومأمور مركز شرطة أبو كبير.

وبعرض الموضوع على المحافظ قرر إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.