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محافظات

تشييع جثمان والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بمقابر الأسرة بالشرقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شيع المئات من أهالي قرية طاروط التابعة لمركز ومدينة الزقازيق منذ قليل جثمان والدة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون في جنازة شعبية حضرها المئات من محبي القارئ.


وتم تشييع الجثمان وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وسط حالة من الحزن خيمت علي المشيعين عقب انهيار الدموع من القارئ "عبد الفتاح الطاروطي".


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وفاة والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي


كان الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ورئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامى،أعلن وفاة والدته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

 

وفي حوار سابق لـ صدى البلد، أكد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، أن والديه كان لهما أمنية واحدة فقط وهي أن يكون نجلهما من أهل القرآن الكريم.

 

وأضاف أن والديه اعتبرا حفظ القرآن الكريم هو الغنى الحقيقي، "وبالفعل قام والداه بإلحاقه بكُتّاب القرية وبدأ في حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد المقصود النجار، وبدأ في حفظ القرآن، وختمه بعمر 8 سنوات والتحق بالتعليم العام الابتدائي، وكان يقرأ في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح".


وأكمل "الطاروطي": "صوتي كان مميزًا منذ الصغر حتى اقترح المُدرسون على والديّ ضرورة إلحاقي بالتعليم الأزهري وبالفعل التحقت بالمعهد الأزهري بمدينة الزقازيق، وكان يُعد أكبر معهد علي مستوي المحافظة، وكنت أقرأ القرآن خلال طابور الصباح بالمعهد أمام عدد كبير جدًا من الطلاب والمُعلمين وهذا كان يعطيني دافعًا للتميز والارتقاء في التلاوة".

تشييع جثمان والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بمقابر الأسرة بالشرقية
تشييع جثمان والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بمقابر الأسرة بالشرقية
تشييع جثمان والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بمقابر الأسرة بالشرقية
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