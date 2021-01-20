بعد صراعات شاقة مع ترامب.. المدعي العام الأمريكي يقدم استقالته لـ بايدن

قدم المدعي العام الأمريكي بالنيابة "جيفري روزن" استقالته اليوم الأربعاء، إلى الرئيس جو بايدن، منهيا فترة عصيبة تميزت بالضغوط التي مارستها عليه إدارة ترامب، بما في ذلك عدم تعيينه لمستشارين خاصين .





وقالت وزارة العدل إن روزن يغادر منصبه اليوم ، مما يفسح المجال لتعيين جديد من قبل إدارة جو بايدن.





وقال مصدر مطلع، إن روزن ، خلال فترة توليه منصب كمدعي عام بالإنابة ، لمدة شهر تقريبًا ، صمد أمام ضغوط ترامب ، الذي ضغط شخصيًا عليه ومن خلال مسؤولي البيت الأبيض مرارًا، على وزارة العدل لتعيين مستشارين خاصين للتحقيق في الأمور التي يريدها الرئيس، مثل مزاعم تزوير الانتخابات.



