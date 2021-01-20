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أخبار العالم

بعد صراعات شاقة مع ترامب.. المدعي العام الأمريكي يقدم استقالته لـ بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:17 م
جيفري رزون
جيفري رزون
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محمد علي
قدم المدعي العام الأمريكي بالنيابة "جيفري روزن" استقالته اليوم الأربعاء، إلى الرئيس جو بايدن، منهيا فترة عصيبة تميزت بالضغوط التي مارستها عليه إدارة ترامب، بما في ذلك عدم تعيينه لمستشارين خاصين .

وقالت وزارة العدل إن روزن يغادر منصبه اليوم ، مما يفسح المجال لتعيين جديد من قبل إدارة جو بايدن. 

وقال مصدر مطلع، إن روزن ، خلال فترة توليه منصب كمدعي عام بالإنابة ، لمدة شهر تقريبًا ، صمد أمام ضغوط ترامب ، الذي ضغط شخصيًا  عليه ومن خلال مسؤولي البيت الأبيض مرارًا،  على وزارة العدل لتعيين مستشارين خاصين للتحقيق في الأمور التي يريدها الرئيس، مثل مزاعم تزوير الانتخابات. 

وفي وقت لاحق من اليوم ، من المتوقع أن يتولى "مونتي ويلكينسون" ، المحامي المهني بوزارة العدل ونائب رئيس الأركان السابق إريك هولدر ، منصب المدعي العام بالنيابة حتى يتم تأكيد اختيار بايدن .
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