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أخبار العالم

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:15 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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محمود نوفل
 أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه تم اتخاذ قرار عاجل بشأن عدد من الوافدين لدي المملكة العربية السعودية. 

وصرح الغامدي أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة من القبض على 13 وافدا. 

وبين الغامدي أن من المقبوض هم  11 من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء.

وذكر الرائد محمد الغامدي أن قيمة المسروقات بلغت (مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة حيث جرى إيقافهم جميعًا. 

وبين انه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم 
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