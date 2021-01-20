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ثقافة

لالتقاط الصور التذكارية.. آثار الهرم تستقبل أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد المشارك في النسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

وشاهد أعضاء المنتخب الألماني خلال الزيارة الهرم الأكبر وأبدوا أعجابهم بطريقة بنائه حيث يعتبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

كما حرص اللاعبون علي التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وفي سياق متصل، زار أيضا اليوم أعضاء المنتخب الكونغولي لكرة اليد منطقة الأهرامات.

تجدر الاشارة الي أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للسياحة المصرية، حيث تنظم العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية. 

وزار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان لكرة اليد منطقة الأهرامات وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر وتزيد من ثقة السياح الوافدين لها.
لالتقاط الصور التذكارية.. آثار الهرم تستقبل أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد
لالتقاط الصور التذكارية.. آثار الهرم تستقبل أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد
لالتقاط الصور التذكارية.. آثار الهرم تستقبل أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد
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