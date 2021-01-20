خطوبة في الدقيقة 90.. من هو عريس ابنة ترامب بعد الإعلان في البيت الأبيض؟

وسط الاستعدادات المكثفة بالبيت الأبيض لاستقبال الرئيس الجديد جو بايدن بعد انتهاء مراسم تنصيبه اليوم، استغلت تيفاني ترامب آخر أيام لوالدها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في البيت الأبيض لتودعه مع أسرتها بطريقتها الخاصة بالإعلان عن خطبتها قبل ساعات من مغادرة ترامب ونهاية ولاية حكمه للولايات المتحدة الأمريكية .





الدقيقة تسعين.. أو ما يسمونه في عالم كرة القدم الوقت القاتل هو ما اختارته تيفاني ترامب لتعلن هذه الخطبة وتنشر صورها مع خطيبها مايكل بولس في البيت الأبيض في أخر يوم لها ولأسرتها بداخله لتودعه بطريقة مختلفة وتظل تحتفظ طوال عمرها بصورة خطبتها داخل البيت الأبيض، فربما اضطرت للإعلان سريعا عن خطبتها كي تستطيع الحصول على تلك الصورة لتظل ذكرى خاصة لها.





وأعلنت تيفاني ترامب عن خطوبتها على تطبيق انستجرام، حيث كتبت: "لقد كان شرفًا للاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ليس أكثر من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل! الشعور بالبركة والإثارة للفصل القادم " .





من هو مايكل عريس تيفاني ترامب ؟

رجل أعمال من أصل لبناني ، ولد عام 1997 يبلغ من العمر 24 سنة أي أنه أصغر من تيفاني ترامب التي تبلغ من العمر 28 عاما، ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاغوس.





وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.





يعمل مايكل بولس بشركة «Boulos Enterprises» التي أسستها عائلته والتي تعمل في مجال المركبات والمعدات وتجارة التجزئة والبناء.





بدأت علاقة مايكل بولس و تيفاني ترامب منذ عام 2018 ، حيث بدأت تتسرب أخبار علاقتهما إلى الصحافة بعد نشر العديد من الصور لهما معا ، وظل مايكل بولس يواعد تيفاني ترمب، منذ لقائهما في جزيرة ميكونوس باليونان في صيف عام 2018، وبعد مرور عام على علاقتهما سويا، وتحديدا في يونيو الماضي، تم رصدهما بداخل أحد المتاجر في مدينة نيويورك الأمريكية، وهما يتفقدان خواتم الخطوبة .