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أخبار العالم

أحبك.. بايدن يوجه رسالة لهذا الشخص عقب وصوله إلى حفل التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:08 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، رسالة إلى زوجته جيل، عقب لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول لأداء اليمين الدستورية.

ونشر حساب بايدن على موقع "تويتر"، تغريدة موجهة إلى جيل بايدن، التي ستصبح السيدة الأولى للولايات المتحدة.

وقالت التغريدة: "أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنًا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصيرًا لهما وهما يمسكان بأيديهما عند وصولهما إلى حفل التنصيب بمبنى الكابيتول.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

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