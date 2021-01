أحبك.. بايدن يوجه رسالة لهذا الشخص عقب وصوله إلى حفل التنصيب

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، رسالة إلى زوجته جيل، عقب لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول لأداء اليمين الدستورية.

ونشر حساب بايدن على موقع "تويتر"، تغريدة موجهة إلى جيل بايدن، التي ستصبح السيدة الأولى للولايات المتحدة.

وقالت التغريدة: "أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنًا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصيرًا لهما وهما يمسكان بأيديهما عند وصولهما إلى حفل التنصيب بمبنى الكابيتول.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg