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رياضة

كم دفع النادي الأهلي لـ جيرالدو لفسخ تعاقده .. تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن النادي الأهلي فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة أن ما يتردد عن حصول اللاعب علي مليون دولار كتعويض عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف بما يوازي مليونا و65 ألف دولار .

وأوضحت المصادر ان الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب أنتهت لتوقيعه علي تسوية اليوم ويرحل بالتراضي.

وشددت المصادر ان اللاعب سوف يحصل علي 380 ألف دولار فقط مقسمة علي دفعات ولم يحصل علي مليون دولار كما تردد.
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