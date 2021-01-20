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رياضة

بطولة العالم لليد.. سلوفينيا تقضي على آمال مقدونيا في التأهل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:16 م
سلوفينيا تقضي على
سلوفينيا تقضي على امال مقدونيا
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حسام الحارتي

حقق المنتخب السلوفيني فوزًا مستحقًا  على نظيره المقدوني في اطار منافسات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي من بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال  بنتيجة 21/31 .
افتتحت سلوفينيا التسجيل ثم تعادلت مقدونيا ثم تقدمت وظلت تتقدم بفارق يتأرجح بين هدف وهدفين حتى تمكنت سلوفينيا من التعادل 6/6 في الدقيقة 15من عمر الشوط ، ومن هجمة سريعة تتقدم سلوفينيا 6/7 وتتعادل مقدونيا مرة اخرى ، ويستمر الاداء على هذه الوتيرة تتقدم سلوفينيا بهدف وتتعادل مقدونيا حتى الدقيقة 25  حين ترفع سلوفينيا الفارق لثلاثة اهداف 9/12 وفِي وبفضل تألق حارس سلوفينيا انتهى الشوط الاول لصالح سلوفينيا بفارق اربع اهداف. في الشوط الثاني استمر التقدم السلوفيني حتى اتسع الفارق لتسع اهداف 12/21 بسبب تألق الدفاع السلوفيني وفِي الدقيقة 43 يتألق الحارس مايكل توموفيسكي ويتصدى لثلاث كرت متتالية ويحولها لهجمات سريعة تسفر عن ثلاثة اهداف متتالية لمقدونيا لتصبح النتيجة 15/21 وفِي الدقيقة 48 يطلب السويدي لوبير فرانجيس المدير الفني لسلوفينيا وقت مستقطع تعود بعده سلوفينيا لفارق التسع اهداف . وفِي الدقيقة 52 يطلب دانيلو بريستوفاك وقت مستقطع تقلل بعده مقدونيا الفارق لسبع اهداف ، ثم تعيد سلوفينا الفارق لعشر اهداف بسبب تألقك حارسه أوربان ليسجاك حتى نهاية اللقاء . 
واحرز  أوربان ليسجاك  حارس مرمى  منتخب سلوفينيا لقب رجل المباراة. 
بهذه النتيجة ترفع سلوفينيا رصيدها لاربع نقاط وتظل مقدونيا بدون نقاط .
يذكر ان المجموعة الرابعة تضم السويد و الاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا  ومقدونيا 
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