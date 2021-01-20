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حوادث

حبس المتهمة بسحل فتاة النزهة سنتين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:08 م
محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10  آلاف جنيه.

وكانت نيابة النزهة الجزئية، اخلت  سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات المباحث، وواجهت المتهمة بفيديو مسجل للواقعة.

وتبين من التحريات الأولية في الواقعة كشفت أن المتهمة كانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

 

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب.

 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عامًا.

 

وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرعها، وكشفت التحريات عن أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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