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أخبار العالم

تزامنا مع حفل تنصيب بايدن.. ترامب وعائلته يصلون فلوريدا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:15 م
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
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شيماء مصطفى
وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، وعائلته اليوم الأربعاء، إلى فلوريدا، في الوقت الذي يبدأ حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وغادر ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

وأقيم لـ ترامب حفل وداع قصير في قاعدة أندروز المشتركة، قائلا في كلمته الأخيرة، قبل مغادرة البيت الأبيض للمرة الأخيرة إنه قضى 4 سنوات مميزة ورائعة حقق خلالها الكثير.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن الولايات المتحدة واجهت العديد من العقبات وتم تجاوزها، مشددا على أن الفيروس الصيني كان شيئا مروعا.

وتوجه ترامب بالشكر لمايك بنس وبعض العناصر في مجلس الشيوخ، معربا عن تمنياته ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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