التعليم تعلن ضوابط صرف بدل فصول الخدمات للثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، أعلنت خلاله تفاصيل وضوابط صرف بدل فصول الخدمات للثانوية العامة.





قالت وزارة التربية والتعليم : يزداد الحد الأقصى للأفراد المستعان بهم من قبل اللجنة العامة واللجنة الفرعية إلى 15 فردا فقط لكل لجنة من ذوى الخبرات، ويتم توزيع حصيلة فصول الخدمات بواقع 70%حصة الوحدة المدرسية و10% للجنة الفرعية بالإدارة و5 %حصة اللجنة العامة بالمديرية و5% للجنة المركزية بالوزارة، و5% لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين و5% احتياطي عام على أن يراعي عند الصرف عدم تجاوز المبالغ المحصلة فعلية لكل وحدة مدرسية على حدة.









وطالبت وزارة التربية والتعليم مراعاة عدة ضوابط، منها ما يتعلق باللجنة العامة : يصرف رئيس اللجنة العامة حد أقصی 600 جنيه شهريا والأعضاء حد أقصى 450 جنيها شهريا والمستعان بهم حد أقصی 300 جنيه شهريا والعمال حد أقصی 250 جنيها شهريا بحد أقصى خمس عمال و السائقين حد أقصی 250 جنيها شهريا بحد أقصى ثلاثة سائقين، مع الزيارات حد أقصى 50 جنيها شهريا للزيارة وبحد اقصى مرة واحدة شهريأ.









وبالنسبة للجنة الفرعية بالإدارة، توزع النسب بواقع، 450 للأعضاء حد أقصى، و300 المستعان بهم و250 للعمال و250 للسائقين و50 للزيارات





وبالنسبة للمدرسية، توزع بواقع مشرف الوحدة حد اقصی 600 جنيه، و450 للأعضاء و25 جنيها للحصة المعلم و300 للعمال و250 لفرد الأمن، مع مراعاة أن يكون عدد الاعضاء القائمين بالعمل بأصول الخدمات بالوحدة المدرسية يتناسب مع عدد الفصول المفتوحة فعليا في كل وحدة.





واكدت وزارة التربية والتعليم أنه يؤول الفائض والاحتياطي العام من حصيلة فصول خدمات الثانوية العامة المسائية إلى حساب تنمية موارد بالوزارة على أن يتم فتح حساب فرعی باسم فصول خدمات الثانوية العامة المسائية ويكون الصرف منه بموافقة لجنة المركزية في حدود الرصيد المتاح بالحساب.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم الصرف من العام المقبل عن الخدمات الإضافية الأخرى والبالغ قيمتها 1200 جنيه ، بحيث يتم التحصيل من قبل المدرسة ويتم التوريد على حساب الخزانة الموحد، والمبالغ المقررة على الطلاب بموجب قرار الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم والذي يصدر سنويا بذات الشأن يتم الالتزام بما ورد في القرار الوزاري من طرق التحصيل والتوريد والصرف لتلك المبالغ .









وأشارت الوزارة إلى أنه يعفي الطلاب الأيتام مجهولى الأبوين أبناء دور الرعاية والضيافة والملاجئ من كافة الرسوم المقررة على طلاب فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية ، و يتم ضم مدير إدارة التعليم الثانوى العام بالمديرية إلى اللجنة العامة ومدير إدارة التعليم الثانوى العام بالإدارة التعليمية إلى اللجنة الفرعية ويجوز فتح فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل مديرية على حده دون التقيد بنسبة محددة.







