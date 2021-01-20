إصابة ربة منزل في انهيار عقار بإحدى قرى ديرمواس بـ المنيا

اصيبت ربة منزل في انهيار عقار بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا . تم نقل المصابة إلى مستشفى دير مواس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار ملك أحمد . ع. ع مقيم بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا، نتيجة هبوط أرضي داخل المنزل لقربه من مجري البحر اليوسفي.



