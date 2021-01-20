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حوادث

إصابة ربة منزل في انهيار عقار بإحدى قرى ديرمواس بـ المنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:45 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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ايمن رياض
اصيبت ربة منزل في انهيار عقار بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا. تم نقل المصابة إلى مستشفى دير مواس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار ملك أحمد . ع. ع مقيم بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا، نتيجة هبوط أرضي داخل المنزل لقربه من مجري البحر اليوسفي.

تسبب الانهيار في إصابة سامية. ط. م 29 سنة، ربة منزل، زوجة مالك العقار تم نقل المصابة إلى مستشفى دير مواس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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