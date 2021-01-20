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أخبار العالم

كنا قريبين من حرب أهلية.. بايدن يشكر الرؤساء السابقين عدا ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن خلال حفل تنصيبه أمام مبنى الكابيتول إن هذه لحظة انتصار للديمقراطية الأمريكية التي يحكمها الشعب. "هذا هو يوم أمريكا والديمقراطية".

وفي خطابه الذي يحمل عنوان "أمريكا الموحدة"، وجه بايدن الشكر إلى جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الحاضرين لحفل التنصيب، وهم باراك أوباما وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون. مهاجما الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل غير مباشر.

وأضاف بايدن: "الديمقراطية سادت في النهاية.. هذا يوم تاريخي لأمريكا للاحتفاء بالديمقراطية، ودستور أمريكا قادر على الصمود أمام الأزمات".

وتابع: "أمامنا كثير من العمل لإنجازه وشوط طويل لنقطعه لجبر أضرار عدة".

وتحدث عن اقتحام مبنى الكابيتول، ووصف الأمر بأنه كان يشبه الحرب الأهلية، "لكن الديمقراطية انتصرت في النهاية".
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