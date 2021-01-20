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سيارات

تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:27 م
تويوتا CHR موديل
تويوتا CHR موديل 2021..سعر و مواصفات | صور
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صبري طلبه
كشفت شركة تويوتا اليابانية عن طرح النسخة CHR موديل 2021 داخل الأسواق المصرية، و تعتبر هي واحدة من إصدارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر.

حصلت تويوتا CHR موديل 2021 على باقة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAG، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام المساعدة على خوض المرتفعات.

بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، و مستشعرات ركن مزودة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة مدعومة بجنوط معدنية مميزة الشكل، و سبويلر خلفي، ومصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و مقابض علوية للأبواب الخلفية.
 
تمتعت السيارة داخليًا بباقة أخرى من التجهيزات مثل، مثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و خاصية طي المقاعد الخلفية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك "بصمة"، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية Apple Carplay و Android Auto، و مقود حركة مزود بالعديد من وسائل الرفاهية والتحكم.

زودت تويوتا CHR موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 113 حصان، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT ذات 6 سرعات.

وبهذه الإمكانيات الفنية تسطيع السيارة أن تحقق تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية. 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا CHR موديل 2021 نحو 445 ألف جنيه.
تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور
تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور
تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور
تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور
تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور
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