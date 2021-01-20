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فن

بعد إنقاذ حياة حماها .. أول تصريح من هالة صدقي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وكتبت هالة صدقى تعلقيا على الصورة قائلة :" بشكركم من كل قلبي علي كل الحب اللي بعتوه لي الفتره اللي فاتت ، واكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهره فجأة، واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض او الموت لازم تكون انت الاقوي لاني انسان حر".

وكان سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي حرص على توجيه الشكر لـ زوجته على اللفتة الإنسانية، التي قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر ذلك في تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع فيسبوك". 

وكتب سامح سامى " تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحدة عنده هي والولاد.

وأضاف: مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.

واختتم:  طبعا هي العظيمة ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لأنك انقذتي حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول ". 

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