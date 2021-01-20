ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوجسبورج، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كالآتي:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز





خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر





خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي





ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل أوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.





جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في انتظار الفائز من مباراة فريقي الأهلي والدحيل القطري.