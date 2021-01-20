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رياضة

أول تعليق من أحمد الأحمر عقب فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:28 م
احمد الاحمر
احمد الاحمر
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ريهام بكير
قال أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري والحائز على جائزة رجل المباراة في لقاء الفراعنة والاتحاد الروسي، إن المباراة كانت صعبة لكننا لعبنا بشكل جيد وفزنا في النهاية.

وأضاف أحمد الأحمر: «كنّا نشعر بإحباط بعد ‏الخسارة في مباراة السويد، لكن تخطينا ذلك، وتحدثنا جميعا وهدفنا هو الفوز، وكل اللاعبين ظهروا بشكل جيد خلال مباراة اليوم».

وحول إصابته اليوم، قال أحمد الأحمر، إن دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب طمأنه على (الكدمة) التي تتعرض لها خلال المباراة، وقال انه سيكون بحالة جيدة».

واكد الأحمر: «شيء عظيم أن تلعب كأس عالم علي أرضك، هو أمر لا يحدث في العمر سوى مرة واحدة، طموحاتنا كبيرة ونسعى للظهور بكل جيد من أجل تشريف وإسعاد كل المصريين».

حسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28 - 23 ) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث المباراة، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8)، وانتهت المباراة بفوز المنتخب بفارق 5 أهداف، وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.

ويلتقى المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل فى السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسي قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.

وصعدت منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة أمام منتخب السويد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
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