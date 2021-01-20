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مأمون فندي: بايدن شخصية توافقية ويستطيع تضميد جراح أمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:12 م
جون بايدن
جون بايدن
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عادل نصار
أكد الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، أن حملة انتصار الديمقراطية التي استعان بها جون بايدن اليوم في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة كانت مفتاح دخوله إلى البيت الأبيض، لافتا إلى أن بايدن من تيار وسط وشخصية توافقية لها خبرات عظيمة ويستطيع تضميد جراح امريكا.

وأضاف الدكتور مأمون فندي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن جو بايدن له خبرات عظيمة ويستطيع أن يأخذ أمريكا لمكانتها المعهودة عالميا التي عهدها الأمريكيون والعالم، مشيرًا إلى أن له خبرة كبيرة وهو من أصغر 6 أشخاص دخلوا مجلس الشيوخ الأمريكي في السبعينيات.

وأوضح مأمون فندي، أن جو بايدن لديه قدرة ذهنية وعاطفية تؤهله لقبول الاختلاف مع الآخرين والدليل على ذلك اختيار كامالا هاريس نائبه له في حملته الرئاسية رغم اختلافهما مما يدل قبوله بالاختلاف وأنه يؤمن بالعدالة وأنها ما زالت ناقصة.
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