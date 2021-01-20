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أخبار العالم

قتلى ومصابون ومفقودون.. حصيلة مؤلمة لانفجار مدريد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:38 م
انفجار عمارة مدريد
انفجار عمارة مدريد
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محمد علي

ارتفع عدد ضحايا  انفجار العاصمة الإسبانية مدريد اليوم إلى 11 مصابًا وثلاثة قتلى ومفقود، وسط حالة من الذعر التي أصابت السكان المجاورين والقريبين من الانفجار.

قالت السلطات إن عدد القتلى ارتفع، وارتفعت كذلك أعداد المصابين، أحدهم في حالة خطرة.

وفور وقوع الانفجار أخلت السلطات عدد من المباني في محيط الانفجار.

وتستمر عملية البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار، بفعل العنف الانفجار.

ويسكن المبنى قساوسة إحدى الكنائس، قرب دار لرعاية المسنين ومدرسة. 

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب الغاز أثناء أعمال ترميم المبنى.

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