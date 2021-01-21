قادته جريمته إلى حبل المشنقة.. شاب قتل طفلة ووضعها في شيكارة وألقاها في المصرف

لم تعرف الرحمة طريقًا إلى قلبه، سولت له نفسه أن يقتل طفلة ملائكية في عمر الزهور، لم تبلغ 9 سنوات، دون سبب واضح، سوى انتقام من والدها الميسور، الذي كان يحنو عليه ويساعده في بعض الأحيان، لكن الخيانة في دمه ولم يحفظ له ودًا أو معروفًا.





"أبرار" طفلة كالملاك تبلغ من العمر9 سنوات، قتلها شاب يعمل في محل زيوت، أثناء عودتها من شراء بعض الحلوى والمخبوزات إلى منزلها - قتلها بدم بارد - وساوم أسرتها عقب ذلك على دفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، من رقم مجهول، وهو يبحث معهم عنها، ولم يهتز لعويل وبكاء الأسرة المكلومة.





في مطلع شهر أكتوبر الماضي، ذهبت أبرار - كعادتها - تشتري حلوى من أحد محال القرية - القرية الهادئة - مساءً، واختفت لم تعد إلى منزلها مرة أخرى، بدأ القلق يتناب أسرتها، الكل يبحث عنها في كل مكان، لكنها - كما يقولون - "فص ملح وداب"، وأُبلغ والدها هاتفيًا باختفاء ابنته، فجاء مسرعًا من الفيوم، ليبحث مع الشرطة والأهل والجيران وأهل البلد جميعًا.





ولم يكن أهل قرية دمرو ورجال الشرطة يعرفون، أن القاتل هو من يدعي الحزن ويبحث معهم عن الطفلة المخطوفة، لكنها كانت المفاجأة الصادمة لأهل القرية الهادئة، أن "م.ر" 23 سنة، صاحب محل زيوت، وجار أسرة الطفلة المجني عليها هو مرتكب جريمة القتل البشعة، وأن قام بالاتصال هاتفيًا على الأسرة ليطلب 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحها.





لم يهدأ بال رجال الشرطة، في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، حتى قاموا بتضييق الخناق على المتهم، الذين ارتابوا وشكوا فيه، حتى اعترف تفصيليًا بارتكابه جريمة القتل البشعة، بأن قام بكتم أنفاسها وارتطام رأسها في الأرض، وسرقة قرطها الذهبي ووضعها داخل "شيكارة" وإلقائها في مصرف 8 دمرو محل الواقعة.





وألقى المقدم عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، القبض على المتهم، وأحيل إلى نيابة مركز سيدي سالم، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، وقررت حبس المتهم، احتياطيًا، وجرى تجديد حبسه عدة مرات، حتى أحيل إلى محكمة الجنايات محبوسًا.





وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، السبت الماضي، بإجماع الآراء، بمعاقبة صاحب محل زيوت سيارات، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية؛ وذلك لقيامه بخطف طفلة وقتلها بعد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.



