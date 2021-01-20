محلل أمريكي: جو بايدن يدخل البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة

حلل ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن النصيب يتم وسط إجراءات أمنية مشددة.





وأضاف شرقاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن جون بايدن يختلف عن دونالد ترامب وسنري خلال الفترة المقبلة ما سيحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا حزب الوطنيين الذي اعلن تاسيسه ترامب سيعود بالخسارة على الحزب الجمهوري والديمقراطي وسيحدث تففت.





وأكد ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن عزوف ترامب عن حضور حفل تنصيب بايدن رسالة قوية مفادها عدم اقتناعه بنتيجة الانتخابات.





وتوقع المحلل السياسي الأمريكي، إطلاق ترامب لمحطة تلفزيونية للتغلب على عزوف وسائل الإعلام عن تغطية أخباره، خاصة في ظل رغبته في الترشح عام 2024، لافتًا إلى أن تقييد ترامب من النشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وصمة عار للديمقراطية الأمريكية.



