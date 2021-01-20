الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يخرج من الشوط الأول متعادلا 1-1 أمام فولهام

خرج مانشستر يونايتد من الشوط الأول متعادلا بهدف لكل فريق في لقاء فولهام الذي يقام حاليا ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي.





وسجل فولهام الهدف الأول فى المباراة بعد مرور 5 دقائق على بدايتها عن طريق أديبولا لوكمان.





ونجح النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21، بعد أن استغل كرة ساقطة من حارس المرمى ليضعها فى الشباك الخالية.