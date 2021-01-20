ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يخرج من الشوط الأول متعادلا 1-1 أمام فولهام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

خرج مانشستر يونايتد من الشوط الأول متعادلا بهدف لكل فريق في لقاء فولهام الذي يقام حاليا ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي.


وسجل فولهام الهدف الأول فى المباراة بعد مرور 5 دقائق على بدايتها عن طريق أديبولا لوكمان.


ونجح النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21، بعد أن استغل كرة ساقطة من حارس المرمى ليضعها فى الشباك الخالية. 


ويقاتل اليونايتد منافسه الليلة، لمحاولة الحفاظ على صدارة الدوري بـ37 نقطة، بعد تعادل سلبي أمام حامل اللقب ومنافسه القوي، ليفربول، الأحد الماضي.

وسجل اليونايتد 8 مباريات فوز متتالية، مكنته من المنافسة، بينما يعاني فولهام في المركز 18 بـ 12 نقطة فقط ليصبح مهددا بالهبوط.

ولم يتمكن فولهام من الفوز في آخر 11 مباراة جمعت الفريقين منذ عام 2009 .

ولم يسجل فولهام سوى ثلاثة أهداف في آخر سبع مواجهات له منذ مباراته ضد ليستر سيتي في نوفمبر الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بهدفين في الدوري الإنجليزي

كسر الراية.. فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 بالدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

نيوكاسل يتعادل إيجابيًا مع فولهام في الدوري الإنجليزي

يونايتد ينهي الشوط الأول متعادلا مع بيرنلي

توتنهام ضد فولهام .. كين يمنح السبيرز التقدم في الشوط الأول

ترشيحاتنا

احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

أبرز تصريحات وزير التعليم فى بيانه أمام البرلمان اليوم..فيديو

بالأرقام.. الوطنية للإعلام ترد على بيان أسامة هيكل بشأن الديون المتراكمة

بعد تنصيبه.. حاكم عربي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها