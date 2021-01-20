«المتحدة» تعين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، عن تعيين عمرو الفقي، رئيسا لمجلس إدارة شركة POD، الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية للتليفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم "المتحدة" بأن هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي.





وأضاف " صالح" أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها تامر مرسي.



