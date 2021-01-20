بشرى سارة لأصحاب المعاشات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي للشهر الجاري ، في حسابات المستفيدين والمستفيدات.





وتضمن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات، "المعاش الأساسي ، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء ، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء".





ببنما بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413 ريالًا سعوديًا، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية.





وفيما يتعلق بالمساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت 191,692,200 ريال، و 102,665,912 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.



