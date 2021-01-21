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أخبار العالم

إلغاء حظر السفر على الدول الإسلامية.. بايدن يوقع سلسلة أوامر رئاسية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عدة أوامر رئاسية هامة، وذلك بعد لحظات قليلة من دخوله البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة. 

ومن القرارت التي وقعها بايدن، العودة لاتفاق باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب وأثار عاصفة غضب دوليه تجاهه. 

كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق العمل بقرار بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"

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