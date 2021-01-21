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حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي في البحيرة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسماء الجنبيهى

حصل «موقع صدي البلد » على أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري سيارة نقل ثقيل أمام قريه دسونس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تسبب الحادث في إصابة ٧ أشخاص وهم:" خيرى محمود حسين 35 سنة، أحمد محمود غانم 26سنة، صلاح محمد الزهير 47سنة، ربيع كامل فتحى عاشور 40سنة، نصر اسماعيل محمد الشرقاوى 45سنة، محمود سعيد فرج عاشور 40سنة، محمد خليل السيد
29سنة" جمعيهم مقيمين في مركز أبو حمص.

وتم نقل 5 جثامين إلى مشرحة مستشفي دمنهور العام، وهم: "محمود محمد الشرقاوى 25سنة، محمد مرسى محمد سالم 30سنة، أحمد فايز عبد العزيز، 25سنة ابو حمص، اسلام شوقى محمود 16سنة ابو حمص، ماهر إبراهيم على 35سنة" جمعيهم مقيمين في مركز أبو حمص.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص، أسفر عنه مصرع ٥ أشخاص وإصابة ٧ آخرون وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.

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https://www.elbalad.news/4487634

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