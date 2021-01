مفاجأة صادمة..العثور على بقايا ديناصورات على سطح القمر

كل ما يذكر لدينا عن الديناصورات أنها سكنت كوكب الأرض لفترة من الزمن البعيد ثم انقرضت، ولكن الجديد وما فوجئ به العلماء أن الديناصورات سبقت البشر إلى القمر ببضعة ملايين من السنين، ولم يستبعد أيضًا أن يكونوا قد سبقونا إلى المريخ أوتكون بقاياهم على سطحه.





من المرجح أن الحيوانات التي سكنت كوكبنا قد سافرت إلى الفضاء الخارجي في ثنايا الحطام الناجم عن الكويكب الذي قضى عليها، لذلك لن تكون على قيد الحياة عندما وصلت إلى مدار الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





تم تقديم هذا الادعاء المذهل في كتاب بيتر برانين The Ends of the World: Apocalypses البركانية ، والمحيطات المميتة ، وسعينا لفهم الانقراض الجماعي الماضي للأرض.





ويوضح مقتطف من الكتاب ، الذي يروي كيف كشف العلماء عن أدلة حول سبب خمس كوارث جرّت الحياة على الأرض إلى حافة الانقراض، والذي انتشر مؤخرًا وحصد آلاف التغريدات على تويتر.









منذ أكثر من 66 مليون سنة ، اصطدم كويكب بكوكب الأرض وتسبب في حدوث زلازل وثورات بركانية وأمواج تسونامي.





ويروي الكتاب قصة الكويكب الذي ضرب شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك ، وأزال كل حياة الديناصورات على الأرض، حيث أوضح الكاتب بيتر برانين:" أن صخرة أكبر من جبل إيفرست ضربت كوكب الأرض بسرعة أكبر عشرين مرة من رصاصة، فهذا سريع جدًا لدرجة أنه كان سيقطع المسافة من ارتفاع إبحار 747 إلى الأرض في 0.3 ثانية".





كان الكويكب نفسه كبيرًا جدًا لدرجة أنه حتى في لحظة الاصطدام ، ربما لا يزال الجزء العلوي منه قد ارتفع بأكثر من ميل واحد فوق ارتفاع إبحار 747.





"في هبوطه الفوري تقريبًا ، ضغط الهواء تحته بعنف لدرجة أنه أصبح لفترة وجيزة أكثر سخونة من سطح الشمس."









يشرح أيضًا أن النيزك الذي ضرب الأرض كان يتحرك بسرعة هائلة :"عندما اصطدم الكويكب بالأرض ، في السماء فوقها حيث كان من المفترض أن يكون هناك هواء ، أحدثت الصخور فجوة من فراغ الفضاء الخارجي في الغلاف الجوي. ".





وأضاف: "مع اندفاع السماء لإغلاق هذه الحفرة ، تم طرد كميات هائلة من الأرض إلى المدار وما وراءه - كل ذلك في غضون ثانية أو اثنتين من الاصطدام".





كما ذكرت دراسة سابقة أن الكويكب الذي قضى على الديناصورات ربما يكون قد قفز بالحياة إلى المريخ وأقمار كوكب المشتري.





وقالت المؤلفة الرئيسية راشيل وورث ، من جامعة ولاية بنسلفانيا ، بعد نشر الدراسة في عام 2013:" وجدنا أن الصخور القادرة على حمل الحياة قد انتقلت على الأرجح من الأرض والمريخ إلى جميع الكواكب الأرضية في النظام الشمسي والمشتري ''.





أي مهمات للبحث عن الحياة على تيتان أو أقمار المشتري يجب أن تفكر فيما إذا كانت المواد البيولوجية من أصل مستقل ، أو فرع آخر في شجرة عائلة الأرض.