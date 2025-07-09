إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بالبدرشين

أصيب 11 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابها، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.