السقف وقع| شاهد.. آثار انهيار جزئي في عقار بالعمرانية وإخلاء السكان

شهدت منطقة العمرانية انهيار جزئي ، في عقار بشارع مستشفي الصدر دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، سكان العقار رقم 12 بشارع جمال عبد الناصر من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، وذلك بعد حدوث انهيار جزئي بالعقار وسقوط سقف الطابق الأول بعد الأرضي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بحدوث انهيار جزئي لعقار رقم 12 بشارع جمال عبد الناصر من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، وبالانتقال والفحص تبين سقوط سقف الطابق الأول بعد الأرضي، جرى إخلاء سكان العقار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.