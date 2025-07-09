قرار جديد بشأن تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الاستروكس بالسلام

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار في مخدر الاستروكس، بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

الاتجار بالمواد المخدرة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

وتتابع وزارة الداخلية، تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي “من متحصلات نشاطهم الإجرامي”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.