رئيس الجهاز: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مدينة غرب قنا









صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات الكهرباء لمدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة.





وأضاف رئيس الجهاز، أن المحطة من تنفيذ الشركة المصرية الألمانية "أجيماك"، بتكلفة إجمالية ٤٠,٩ مليون جنيه، وتم الانتهاء من تتفيذها في وقت قياسي.





وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مدينة غرب قنا من مدن الجيل الرابع التى تم إطلاق التيار الكهربائي بها، بهدف مد المدينة بالتيار الكهربائي المنتظم مراعاة للتوسعات المستقبلية، وكذا تحقيق التنمية المستهدفة بمدن الصعيد الجديدة.





وأكد أنه يتم تنفيذ عدد من وحدات الإسكان بالمدينة، التى تناسب مختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بمدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية.​