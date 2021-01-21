ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حل الدولتين ونووي إيران.. مخاوف إسرائيل من إدارة بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 10:42 ص
بايدن
بايدن
Advertisements
سمر صالح
كتب محلل الشئون الأمنية والعسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت" العبري "رون بن يشاي"، اليوم الخميس، أن التحركات الأمريكية المستقبلية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا تعتبر مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؛ "لأنها أقل تأثيرا وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ولأن ترامب قدم لإسرائيل هدية مهمة في هذا المجال "إلغاء الفيتو الفلسطيني على تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل"، في إشارة إلى تجاوز الفلسطينيين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.


وقال مسئولون كبار في إدارة بايدن إنهم يرون أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد والمحتمل الذي لن يلبي تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير فحسب، بل سيمنع إسرائيل أيضًا من خطر قيام دولة ثنائية القومية يصبح فيها اليهود أقلية".


واعتبر أن المطالب الأمريكية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي "مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مستقبلية محتملة"، بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.


وبحسب المحلل "رون بن يشاي"، فإن نخبة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من المطالب الموجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق مصالحها في ظل أي تحرك مستقبلي تقدم عليه الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشأن الإيراني.


ويتمثل المطلب الإسرائيلي الأول بعدم تنازل إدارة بايدن عن "السطوة الاقتصادية" على الجمهورية الإسلامية في إيران، في ظل القناعة الإسرائيلية أن "العقوبات الاقتصادية القاسية على صادرات النفط ومنع مشاركة إيران في النظام المالي الدولي، كانت ولا تزال الوسيلة الرئيسية أو ربما الوحيدة، للضغط، التي يمكن أن تقنع الإيرانيين بالدخول في مفاوضات وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات".


والمطلب الإسرائيلي الثاني هو ضرورة مواصلة المشاورات المسبقة والتنسيق المشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي حول الشأن الإيراني.


ويتجسد المطلب الإسرائيلي الثالث، بعدم اكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بعودة إيران إلى التزاماتها في إطار البرنامج النووي الموقع عام 2015 (المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة")، ومنع عودة المشروع النووي العسكري الإيراني إلى الوضع الذي كان عليه قبل انسحاب إدارة ترامب.


ويصر المسئولون الإسرائيليون على ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يشمل البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وجميع أنواع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، و"الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.


كما تطالب إسرائيل، رابعا، عمل الإدارة الأمريكية الجديدة على الحفاظ على المعسكر المؤيد للغرب والمناهض لإيران يتبلور في الشرق الأوسط بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام"، بوساطة إدارة ترامب، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران أكبر خطر .. بايدن يواجه تحديات وفرصًا في الشرق الأوسط

شكوك حول وعود إيران بالانتقام من أمريكا وإسرائيل بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده.. محللون يؤكدون وجود تضارب بين السياسيين الإيرانيين.. ومبعوث ترامب يستهين بطهران

صحيفة: أبو مازن أبلغ إدارة بايدن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بدون شروط

ماذا تريد إسرائيل؟.. هل تتجه أمريكا وإيران لمواجهة عسكرية قبل رحيل ترامب

كيف سيتعامل بايدن مع الملف الإيراني؟.. إشارات إلى بدء مفاوضات الاتفاق النووي.. طهران ترفع إنتاج النفط لما قبل العقوبات.. تصريحات متضاربة وتحركات من إسرائيل والخليج

ترشيحاتنا

أسما شريف منير تصدم متابعيها بوضع شعر ابنتها داخل "إزازة وكوباية"

شوبير يفتح النار من جديد على اللجنة الثلاثية: قرار إيقاف الشناوي باطل من الأول

بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. فلاي دبي تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة

كيف يرضى الله عني ويستجيب دعائي ؟

أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

مدحت شلبي: رجوع اتحاد الكرة في قرار إيقاف الشناوي بيفكرني بـ "المعلم حنفي"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري