لبحث تطوير العلاقات.. السفير المصري في مونروفيا يلتقي نائب وزير الخارجية الليبيري

استقبل هنري بواماه فاهنبوله Henry Boimah. Fahnbulleh نائب وزير الخارجية الليبيري، أمس الأربعاء، السفير المصري في ليبيريا أحمد السيد هلال، حيث تركز اللقاء على بحث سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن.





وأكد السفير هلال حرص مصر على تطوير العلاقات مع دولة ليبيريا الشقيقة في كافة المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري الداعم لجهود حفظ السلام في ليبيريا واستعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية في البلاد. كما قدم التهنئة للحكومة الليبيرية على عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الليبيري في ديسمبر الماضي.





وشدد السفير هلال على أهمية التحرك في الفترة المقبلة لدفع العلاقات إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى تميز علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين البلديّن، ومنوهًا بتقديم مصر ١٢ منحة للدراسة الجامعية لليبيريا في العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١/ مشيرا كذلك إلى الدور المصري في بناء القدرات البشرية للكوادر الليبيرية في القطاعات الحكومية المختلفة عبر الدورات التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف التخصصات ومن بينها بناء القدرات في المجالات العسكرية والشرطية.



