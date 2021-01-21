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أخبار العالم

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي
تشهد المناطق الجبلية فى لبنان، انخفاضا فى درجات الحرارة وتساقط الثلج على القمم "فقش الموج"، حيث تشكل الجليد منذ منتصف الليل وازداد صقيعه وبرده مع ساعات الفجر الأولى.


وقد شل الحركة صباحا على الطرق الجبلية، ما حمل البلديات ومراكز رفع الثلوج على رش الملح لتسييل الجليد وفتح الطرق أمام حركة السير التي شهدت بعضا من حركة في الجرود بعد شروق الشمس. 


ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، شهدت السواحل حركة باكرًا رغم الإقفال العام، حيث توجه المزارعون إلى حقولهم لتفقدها بعد سيول الساعات الماضية، خصوصا بعد فيضان الأنهار التي غمرت مياهها بساتين الحمضيات والزيتون.


وفيما يخص الطرقات الجبلية، كلها سالكة باستثناء طريق الأرز عيناتا وجرد مربين الهرمل وحدث الجبة تنورين وتنورين شاتين اللقلوق، وعلى السائقين توخي الحذر في القيادة، لا سيما في أماكن الظل حيث أشعة الشمس لا تصل صباحًا.


لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور
لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور
لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور
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