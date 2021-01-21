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أخبار البلد

لا أحد يرغب في التأجيل.. محمد شبانة: زيادة بدل تدريب الصحفيين لا يجب ربطه بالانتخابات

الخميس 21/يناير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين إنه سيطرح على نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء المفاوضات لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بعيدًا عن إجراء الانتخابات المقررة فى مارس المقبل وما يصاحب ذلك من خطوات وإجراءات . 

وأضاف أن الصحفيين اعتادوا على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا كل عامين، ولا يحب ربط ذلك بالانتخابات. 

وأشار إلى أن النقيب متحمس لذلك وانه فى ظل الظروف الحالية لابد أيضًا من الحديث عن صالح الصحفيين .

وأكد أن أعضاء المجلس الحالى بنقابة الصحفيين والنقيب حريصون أكثر من أى أحد على إجراء الانتخابات وأنه لم يصدر من أى عضو بالمجلس ما يشير برغبته فى الاستمرار خاصة أن نصف المجلس مستمر لعامين قادمين بحكم القانون وليس لديهم انتخابات وأنه شخصيًا من هؤلاء . 

وأكد الأمين العام للنقابة أن الجدل المثار حاليا حول إجراء الانتخابات هو جدل صحى حيث تنقسم الآراء داخل الجمعية العمومية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات فى ظل الظروف التى فرضت نفسها وتفشى وباء كورونا معتبرا ان اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية والمرتبطة بصحة وحياة الصحفيين لابد أن تكون مدروسة فالمسئولية ضخمة للغاية ولذلك يستعين مجلس النقابة بمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وكذلك وزارة الصحة من خلال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للحصول على كل الفتاوى القانونية والصحية قبل اتخاذ أى خطوة .

وأنهى شبانة تصريحاته الخاصة قائلا ان المجلس يعلن للجمعية العمومية بكل شفافية كل خطواته فى هذا الشأن وان المجلس سيعقد اجتماعا خلال ايام قليلة للإعلان عن الخطوة القادمة .
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