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رياضة

قبل مواجهة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون في الدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
الأهلي ضد المقاولون
الأهلي ضد المقاولون
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عبدالحكيم ابو علم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المقاولون العرب، في  المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم  الخميس على استاد الأهليwe السلام.

  وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام مواجهات الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري:

– الأهلي التقى بالمقاولون العرب على مدار 74 مباراة، وتعود المواجهة  الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالممتاز.
 - حقق الأهلي الفوز في52 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.
– مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».
– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في128 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 41 هدفًا في شباك الأهلي.
– أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي  للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.
– نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة على مدار 41 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين بينما اكتفى المقاولون بـ14 مباراة بشباك نظيفة.
– أكبر سلسلة انتصارات في مواجهات الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية.
نجح الأهلي في تحقيق الفوز ذهابا وايابا في 15 موسما بالدوري .
–    أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب.
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