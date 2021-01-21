ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية بأسيوط يوقعان عقد منحة تحسين فرص التشغيل

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بأسيوط بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 350 فرصة عمل في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات والتي تبلغ إجمالي المنحة بها 107 ملايين جنيه وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة. 

اقرأ أيضا:

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتأكيدًا على اهتمام الدولة بإدماج قضايا الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.

حيث تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بحضور رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.

وأوضح رميح عبدالحسيب أن المشروع يأتي ضمن منحة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لخلق حياة كريمة لأبناء المحافظة ويستهدف المشروع توفير 350 فرصة عمل من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التحويلية للشباب للتدرب على عدد من الحرف والمهن اليدوية ويستهدف المشروع الشباب فى الفئة العمرية من 18 : 29 عاما لافتًا أن العقد يأتي ضمن مكونات منحة قدرها 107 ملايين جنيه جار العمل بها محافظة أسيوط والجمعيات الأهلية بالمحافظة علاوة على التعاون مع الغرفة التجارية من خلال العقد الموقع بقيمة 2 مليون جنيه.

من جانبه أشار عمرو أبو العيون إلى أن المشروع يأتي ضمن  الدور الاجتماعي المنوط بالغرفة  التجارية والذى يستهدف شريحة من شباب الخريجين غير الحرفيين بهدف خلق فرص عمل جديدة بالمحافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش تفعيل بروتوكولات تنفيذ وتطوير البنية الأساسية

بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يشهد تسليم عقود تنفيذ مشروعات تنمية المجتمع

توقيع عقود مشروع معالجة الهجرة غير النظامية بالمنيا

ابدأ مشروعك .. برنامج تدريبي لجهاز تنمية المشروعات للشباب في المنيا

جهاز تنمية المشروعات وهيئة تعليم الكبار ينفذان برامج لمحو الأمية بـ11 محافظة

ترشيحاتنا

وكيل جيرالدو: قضيتي ضد النادي الأهلي مستمرة أمام الفيفا

في ذكرى ميلاده.. هل أسلم نجيب الريحاني بسبب الشيخ رفعت؟

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

مصطفى فتحى يتعهد لجمهور الأبيض: سأعود إلى الزمالك

اعرف كلمة سر الواي فاي بكل سهولة.. ميزة جديدة في تحديث أندرويد 12

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور