جهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية بأسيوط يوقعان عقد منحة تحسين فرص التشغيل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بأسيوط بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 350 فرصة عمل في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات والتي تبلغ إجمالي المنحة بها 107 ملايين جنيه وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة.





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وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتأكيدًا على اهتمام الدولة بإدماج قضايا الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.





حيث تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بحضور رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.





وأوضح رميح عبدالحسيب أن المشروع يأتي ضمن منحة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لخلق حياة كريمة لأبناء المحافظة ويستهدف المشروع توفير 350 فرصة عمل من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التحويلية للشباب للتدرب على عدد من الحرف والمهن اليدوية ويستهدف المشروع الشباب فى الفئة العمرية من 18 : 29 عاما لافتًا أن العقد يأتي ضمن مكونات منحة قدرها 107 ملايين جنيه جار العمل بها محافظة أسيوط والجمعيات الأهلية بالمحافظة علاوة على التعاون مع الغرفة التجارية من خلال العقد الموقع بقيمة 2 مليون جنيه.



