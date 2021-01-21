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فن

بالجلد الأسود.. إطلالة ناعمة لـ رشا مهدي

الخميس 21/يناير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وظهرت رشا مهدي بإطلالة ناعمة بدون مكياج مرتدية جاكيت جلد أسود، كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
بالجلد الأسود.. إطلالة ناعمة لـ رشا مهدي
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