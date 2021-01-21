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أخبار العالم

تنفيذا لوعد بايدن.. قرار عاجل من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن المهاجرين

الخميس 21/يناير/2021 - 12:29 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق بعض عمليات الترحيل لمدة 100 يوم، وهو ما وعد به الرئيس بايدن في حملته الانتخابية.


ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان لها اليوم، الخميس، إنه تقرر "تعليق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لمدة 100 يوم، لضمان تحقيق نظام إنفاذ عادل وفعال للهجرة ركز على حماية الأمن القومي وأمن الحدود والسلامة العامة".


وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، الخميس، أن "خطوة ترحيل المهاجرين الذين كان من المقرر ترحيلهم ستصبح سارية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 22 يناير ولمدة 100 يوم".


وأضاف البيان أن "وقف الترحيل سيمكن وزارة الأمن الوطني من التركيز على أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووباء فيروس كورونا".


كما أشار البيان إلى أن التوقف المؤقت سيسمح بضمان تخصيص موارد الوزارة للاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الولايات المتحدة، بما في ذلك التحديات التشغيلية الفورية على الحدود الجنوبية الغربية في خضم أخطر أزمة صحية عامة عالمية منذ قرن".


وأكد البيان أن الوزارة الأمريكية "ستستمر في تطبيق قوانين الهجرة طوال الفترة الانتقالية.


وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن يخطط للإعلان عن مشروع قانون هجرة شامل في اليوم الأول لإدارته، على أمل توفير مسار مدته 8 سنوات للحصول على الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.


ودخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، البيت الأبيض لأول مرة بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.


وحالما دخل بايدن المكتب البيضاوي، جلس ليجد رسالة تركها لها سلفه، دونالد ترامب، والتي قال عنها بايدن إنها كانت "رسالة ودية" للغاية. 


وبعد ذلك، وقع الرئيس الأمريكي الجديد 15 مرسومًا رئاسيًا، أهمها إلغاء حظر السفر على البلدان الإسلامية، وعودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ. 
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