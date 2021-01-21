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حوادث

نزيف حاد.. قرار عاجل بشأن والد رضيعة الختان بسوهاج

الخميس 21/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أمرت النيابة العامة بمحافظة سوهاج بحبس والد الرضيعة ريهام 4 أيام على ذمة التحقيقات، الذي عرضها لعملية ختان على يد "داية" بالمنزل في قرية الغريزات بمركز المراغة شمالي المحافظة؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف شديد وتحويلها إلى المستشفى.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى دار الطب، مفاده وصول الرضيعة "ريهام. ح"، ٤٠ يومًا، وتقيم بقرية الغريزات بدائرة المركز، مُصابة بنزيف شديد إثر تعرضها لعملية ختان بالمنزل.

وأثبتت التحريات أن والدها اصر على ختانها وأتى بسيدة إلى المنزل كي تُتمم عملية الختان للرضيعة عقب إتمامها أربعون يومًا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف شديد وتحويلها إلى مستشفى دار الطب للإلحاق بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم ٢٠٣ لعام ٢٠٢١م، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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