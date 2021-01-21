ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مع نهاية الجولة السادسة| الإسماعيلي يبحث عن مدربه السادس.. وكورونا يعمق جراح الدراويش

الخميس 21/يناير/2021 - 12:59 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
يبدو أن كل الرياح تعمل على عرقلة سير سفينة الإسماعيلي، في مشواره بالدوري المحلي هذا الموسم، خاصة بعد أن ودع البطولة العربية الأسبوع الماضي بالهزيمة أمام الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي من عمر البطولة الشرفية.


منذ قليل، ثبتت إصابة الثنائي خالد القماش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعطية صابر، المدرب العام للفريق، بفيروس كورونا، بعد ٢٤ ساعة فقط من تولي "القماش" القيادة الفنية للدراويش خلفًا لأبو طالب العيسوي، وسيخضعان لمسحة طبية إضافية للتأكد من الإصابة، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.


ويعاني الإسماعيلي الكثير من الأزمات أهمها تغيير المدربيين الذي أدى لتراجع ترتيب الإسماعيلي في الجدول برصيد ٦ نقاط فقط، محتلًا المركز الـ١٢ بجدول الدوري.


ويبحث الإسماعيلي عن مدربه السادس بعد مرور ٦ جولات فقط من عمر المسابقة المحلية، "صدى البلد" يستعرض مدربي الإسماعيلي خلال الأسابيع الماضية من خلال التقرير التالي:


١- ريكاردو
 تولى البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للدراويش، القيادة الفنية للفريق الإسماعيلاوي، نهاية الموسم الماضي، ووافق على جميع الصفقات التي أبرمتها لجنة الكرة بالنادي في ذلك الوقت، ورحل عقب الهزيمة التي تلقاها أمام الجونة في الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.


٢- طلعت يوسف
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التعاقد رسميًا مع طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري السابق، مدربًا للإسماعيلي خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو، إلى أن فوجئ الجميع باعتذار طلعت يوسف دون أن يخوض مرانا واحدا مع الفريق.


٣- محمد وهبة
عقب رحيل طلعت يوسف، تم تكليف محمد وهبة لتولي القيادة الفنية للإسماعيلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ولكن لم يستمر سوى جولتين ويرحل ويصدر بيان اعتذار، لإدارة الإسماعيلي وجماهيره.


٤- أبو طالب العيسوي
وعاد أبوطالب العيسوي ليتولى القيادة الفنية للإسماعيلي، ولكن قابل سوء حظ شديد بالخروج من البطولة العربية بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، ويرحل عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من عمر المسابقة المحلية.

 
٥- خالد القماش 
وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، تكليف خالد القماش مديرًا فنيًا للفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق، إلا أن سوء الحظ يضرب الدراويش من كل الاتجاهات، حيث أثبتت نتيجة كورونا إصابة القماش بالإضافة إلى عطية صابر، مدرب الإسماعيلي، بفيروس كورونا، وسيخضع الثنائي لمسحة جديدة للتأكد من إصابتهما، وهذا ما جعل الإسماعيلي في مأزق ويبحث سريعًا عن المدرب السادس لقيادة سفينة الدراويش في مشوار الدوري العام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزهم مدرب وادي دجلة السابق.. 4 مرشحين لتدريب الاسماعيلي

المدير الفني لمنتخب الكاميرون يدخل دائرة المرشحين لقيادة الإسماعيلي

محمد صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلى بعد تراجع مستوى الفريق

أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي يجرى جراحة الصليبي الخميس المقبل

طلعت يوسف ظل 48 ساعة فقط.. 4 مدربين في خمس جولات بالإسماعيلي تعرف عليهم

الإسماعيلي: نسعى لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات

ترشيحاتنا

خيبة أمل.. شاهد| لحظة اندلاع حريق بأكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم

موظف سابق بفندق ترامب.. أول حالة طرد من البيت الأبيض في عهد بايدن

حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

قرار غريب لـ بايدن.. تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل

زعيم الأغلبية لوزير الشباب: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك؟

إصابة المدير الفني لنادي الإسماعيلي والمدرب العام بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور