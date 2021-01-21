مع نهاية الجولة السادسة| الإسماعيلي يبحث عن مدربه السادس.. وكورونا يعمق جراح الدراويش

يبدو أن كل الرياح تعمل على عرقلة سير سفينة الإسماعيلي، في مشواره بالدوري المحلي هذا الموسم، خاصة بعد أن ودع البطولة العربية الأسبوع الماضي بالهزيمة أمام الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي من عمر البطولة الشرفية.









منذ قليل، ثبتت إصابة الثنائي خالد القماش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعطية صابر، المدرب العام للفريق، بفيروس كورونا، بعد ٢٤ ساعة فقط من تولي "القماش" القيادة الفنية للدراويش خلفًا لأبو طالب العيسوي، وسيخضعان لمسحة طبية إضافية للتأكد من الإصابة، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.









ويعاني الإسماعيلي الكثير من الأزمات أهمها تغيير المدربيين الذي أدى لتراجع ترتيب الإسماعيلي في الجدول برصيد ٦ نقاط فقط، محتلًا المركز الـ١٢ بجدول الدوري.









ويبحث الإسماعيلي عن مدربه السادس بعد مرور ٦ جولات فقط من عمر المسابقة المحلية، "صدى البلد" يستعرض مدربي الإسماعيلي خلال الأسابيع الماضية من خلال التقرير التالي:









١- ريكاردو

تولى البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني السابق للدراويش، القيادة الفنية للفريق الإسماعيلاوي، نهاية الموسم الماضي، ووافق على جميع الصفقات التي أبرمتها لجنة الكرة بالنادي في ذلك الوقت، ورحل عقب الهزيمة التي تلقاها أمام الجونة في الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.









٢- طلعت يوسف

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التعاقد رسميًا مع طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري السابق، مدربًا للإسماعيلي خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو، إلى أن فوجئ الجميع باعتذار طلعت يوسف دون أن يخوض مرانا واحدا مع الفريق.









٣- محمد وهبة

عقب رحيل طلعت يوسف، تم تكليف محمد وهبة لتولي القيادة الفنية للإسماعيلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ولكن لم يستمر سوى جولتين ويرحل ويصدر بيان اعتذار، لإدارة الإسماعيلي وجماهيره.









٤- أبو طالب العيسوي

وعاد أبوطالب العيسوي ليتولى القيادة الفنية للإسماعيلي، ولكن قابل سوء حظ شديد بالخروج من البطولة العربية بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، ويرحل عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من عمر المسابقة المحلية.





٥- خالد القماش